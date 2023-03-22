В Мурманске бывший полицейский получил условный срок за превышение полномочий

Бывшего полицейского обвинили в превышении должностных полномочий. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманске вынесли приговор 36-летнему бывшему сотруднику полиции. Как сообщили в СУ СКР региона, его обвиняли по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия) - 21 мая прошлого года он избил в магазине на улице Хлобыстова человека.

- Полицейский, необоснованно подозревая, что мужчина причастен к совершению преступления, повалил его на пол и нанес множественные удары руками по голове и телу, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров. - Противоправная деятельность злоумышленника выявлена и пресечена следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками регионального УФСБ РФ.

Свою вину северянин признал, к тому же его действия записала камера видеонаблюдения. За свой поступок он поплатился работой.

- В сентябре 2022 года указанный сотрудник был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. В настоящее время он понесет наказание в установленном порядке, в соответствии со вступившим в законную силу приговором суда, - пояснила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Суд приговорил бывшего полицейского к двум с половиной годам лишения свободы условной и на два год запретил занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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