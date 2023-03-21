В Мурманской области похолодает до -24 градусов

Подходит к концу первый весенний месяц, а в Мурманской области все еще царят морозы.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Подходит к концу первый весенний месяц, а в Мурманской области все еще царят морозы. Так, 22 марта в регионе похолодает до -24 градусов.
- В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море. Местами ожидается снег, ветер западный, северо-западный умеренный, поземок. Температура воздуха ночью -9-14, при прояснениях -20-24, днем -3-8 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Напомним: главный синоптик мурманского УГМС рассказала, когда к нам придет настоящая весна.
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