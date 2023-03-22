В Мурманской области дебиторская задолженность организаций составляет полтриллиона рублей

По отраслям больше всего дебиторских долгов перед обрабатывающими производствами, организациях сельского, лесного хозяйства и рыболовства Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманскстате рассказали о дебиторской задолженности организаций Мурманской области на конец 2022 года. Так, она составила 509,6 миллиарда рублей, из которых долги покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги - 280,1 миллиарда рублей.

Задолженность по кредитам составила 240,5 миллиарда рублей, из нее задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги – 97,8 миллиарда рублей.

По отраслям больше всего дебиторских долгов перед обрабатывающими производствами, организациях сельского, лесного хозяйства и рыболовства, а также организациях по добыче полезных ископаемых.

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