Жителей Мурманской области от туберкулеза защитит вакцина

Эта болезнь имеет древнейшую историю: туберкулезная инфекция была известна еще представителям ранних цивилизаций. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями (Mycobacterium tuberculosis). Патоген чаще всего поражает легкие, но существуют и другие формы: туберкулез костей, суставов, почек, кожи и других органов.

Эта болезнь имеет древнейшую историю: туберкулезная инфекция была известна еще представителям ранних цивилизаций. Человечество прошло долгий путь - от простых домыслов о происхождении болезни до создания лекарственных препаратов и вакцины против нее.

Возбудитель туберкулеза был открыт в 1882 году немецким ученым Робертом Кохом, в честь которого и получил свое название – «палочка Коха». Этот микроорганизм устойчив во внешней среде и в некоторых случаях способен сохраняться в высушенном виде годами.

Основной механизм передачи инфекции – воздушно-капельный. Реже встречаются воздушно-пылевой, контактный, алиментарный (с пищей) и вертикальный (во время беременности) пути передачи. При хороших защитных силах организма микобактерии, попавшие в него, остаются в неактивном состоянии долгое время, но при ослаблении организма может развиться активная форма туберкулеза – источником инфекции являются люди именно с этой формой заболевания. Своевременно выявленный туберкулез поддается лечению.

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказали, как можно уберечься от этого заболевания. На сегодняшний день существует вакцина, эффективно защищающая от туберкулеза. Всем здоровым новорожденным в нашей стране на 3-7 день жизни проводится вакцинация против туберкулеза, а в возрасте 6-7 лет – ревакцинация.

Из-за того, что болезнь на начальных стадиях не проявляет себя, особое внимание уделяют профилактическим обследованиям. С целью ранней диагностики и предупреждения распространения заболевания ежегодно детям и подросткам до 18 лет проводится проба Манту или диаскинтест, а начиная с 15-летнего возраста обязательным является прохождение флюорографии не реже 1 раза в 2 года.

Также избежать развития этого заболевания помогут меры, повышающие защитные силы организма: рациональный режим труда и отдыха, правильное, полноценное питание, отказ от курения и злоупотребления алкоголем, ежедневная физическая активность, закаливание.

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