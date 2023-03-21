Бабушка из Ковдора осталась без двух миллионов рублей после «заработка» на инвестициях

79-летняя бабушка из Ковдора осталась без всех своих сбережений, желая заработать на инвестициях. Фото: Антон ЗАБИРОВ

79-летняя бабушка из Ковдора осталась без всех своих сбережений, желая заработать на инвестициях. Женщина нашла предложение о заработке в Интернете и позвонила по указанному номеру.

- Абонент сообщил северянке, что можно выгодно вложить деньги, которые вернутся обратно с высокими процентами. Ее устроили предлагаемые условия и, зарегистрировавшись на указанном собеседником сайте, в течение нескольких месяцев она вносила деньги на указанные мошенникам счета. В общей сумме пенсионерка перечислила 2 миллиона рублей, в том числе и взятых в кредит, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

После того, как номер телефона «брокера» стал недоступен, ковдорчанка поняла, что стала жертвой аферистов. Женщина объяснила полицейским, что знала о подобных случаях мошенничества, но надеялась приумножить свой капитал.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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