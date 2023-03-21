Годовая инфляция в Мурманской области замедлилась до 13,53%

В Мурманской области замедлилась годовая инфляция, в феврале она зафиксирована на уровне 13,53%, тогда как в январе была 14,46%. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области замедлилась годовая инфляция, в феврале она зафиксирована на уровне 13,53%, тогда как в январе была 14,46%.

Рост цен на мясо, молоко и продукцию из них замедлился благодаря наращиванию объемов производства сельского хозяйства. Крупы, мука и сахар также не дорожают резко благодаря хорошему урожаю.

- Сдержанный потребительский спрос по-прежнему оказывал влияние на динамику цен в непродовольственном сегменте. Так, ускорилось удешевление смартфонов и смарт-часов в годовом выражении, а рост цен на бытовую технику и персональные компьютеры замедлился. Кроме того, подешевели в годовом выражении телевизоры. Дополнительное влияние оказало расширение предложения отдельных товаров длительного пользования за счет налаживания параллельного импорта и роста поставок из стран Азии и СНГ, - сообщили в отделении по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Напомним: специалисты РИА Рейтинг представили результаты исследования регионов по величине зарплат в 2022 году. Из 85 строк общего рейтинга Мурманская область расположилась на четвертой благодаря высоким заработкам в сфере рыболовства, где средняя зарплата составляет 184 тысячи рублей.

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