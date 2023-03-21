Из Териберки и обратно 21 марта отправится организованная колонна авто

С 21.30 20 марта дорога на Териберку закрыта из-за непогоды. Фото: vk.com/my_teriberka
На 16.00 21 марта запланирован выезд организованной колонны авто из Териберки до участка дороги Кола - Серебрянские ГЭС (32-й километр). Об этом сообщает минтранс Мурманской области.
Обратно в Териберку колонну будут формировать ориентировочно в 18.30 того же дня.
Водителей просят строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, ехать за спецтехникой и не обгонять.
С 21.30 20 марта дорога на Териберку закрыта из-за непогоды.
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