Из Териберки и обратно 21 марта отправится организованная колонна авто

С 21.30 20 марта дорога на Териберку закрыта из-за непогоды. Фото: vk.com/my_teriberka

На 16.00 21 марта запланирован выезд организованной колонны авто из Териберки до участка дороги Кола - Серебрянские ГЭС (32-й километр). Об этом сообщает минтранс Мурманской области.

Обратно в Териберку колонну будут формировать ориентировочно в 18.30 того же дня.

Водителей просят строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту, ехать за спецтехникой и не обгонять.

С 21.30 20 марта дорога на Териберку закрыта из-за непогоды.

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