На озере в Полярных Зорях заметили пару лебедей

В Полярных Зорях на озере, где уже немного сошел лед, заметили пару лебедей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Полярных Зорях на озере, где уже немного сошел лед, заметили пару лебедей. Благородных птиц сняли на видео.

Не известно, провели ли пернатые у нас всю зиму или же просто вернулись раньше с южных краев. Но не замерзнут ли они? Об этом рассказал «КП»-Мурманск» орнитолог Лапландского природного заповедника Алекс Гилязов.

- Лебеди не боятся холодов, они выносливые птицы. Для них главное - это достаточное количество корма, за которым они ныряют в воду. Например, они едят водоросли, - объясняет специалист.

Напомним: орнитолог рассказал, когда лебеди возвращаются в Мурманскую область.

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