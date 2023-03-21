Момент смертельного ДТП со сбитой бабушкой в Апатитах попал на видео

Бабушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Фото: УГИБДД по МО

21 марта в Апатитах насмерть сбили пожилую женщину. Момент страшного ДТП попал на видео, его опубликовали в соцсетях.

Бабушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вблизи перекрестка улицы Сидоренко и улицы Воинов интернационалистов, когда на нее наехал водитель Skoda. Удар был такой силы, что женщина отлетела на крышу автомобиля, а затем упала на дорогу.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД региона, северянка скончалась от полученных травм в больнице. Ее возраст устанавливается.

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