Мойвенная путина в Баренцевом море выполнена на 94%

Рыбаки в 2023 году быстрее осваивают российскую квоту на мойву. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Баренцевом море завершается мойвенная путина - квота для России освоена уже на 94%, наши рыбаки выловили 23,1 тысячи тонн рыбы из 24,6 тысячи тонн. Процесс идет быстрее, чем в прошлом году.

- Добычу мойвы в 2023 году осуществлял 21 российский пользователь, из них 18 рыбопромышленников освоили свою долю квоты на 90-100%, - сообщили в объединенной пресс-службе Росрыболовства.

Основное скопление мойвы наблюдается в норвежских водах. В этом году рыба ловится более крупная, чем в прошлом.

Летом 2023 года в Мурманской области снова ожидается нашествие горбуши, причем даже более масштабное, чем в 2021-м. Ученые ПИНРО призвали не считать это чем-то ужасным.

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