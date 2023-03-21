В Мурманской области прошли международные учения Росгвардии и МВД Белоруссии

Завершением двухнедельных занятий стала масштабная операция по нейтрализации незаконного вооруженного формирования. Фото: Управление Росгвардии по Мурманской области

Международные учения подразделений спецназа Росгвардии и МВД Республики Беларусь завершились в Мурманской области. Спецназовцы отработали уникальные навыки арктической подготовки в условиях, максимально приближенным к боевым.

Две недели сотрудники СОБР «Рысь» и бойцы специального подразделения по борьбе с терроризмом «Алмаз» МВД Белоруссии оттачивали навыки проведения спецопераций в непростых условиях горно-лесистой местности.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области, спецназовцы отработали эффективные действия групп боевого порядка в условиях лавинной опасности, при поиске пострадавших после схода лавин и ориентировании на местности в Хибинах, отрабатывали способы и методы выживания в сложных северных условиях. В том числе они провели беспарашютное десантирование на неподготовленные площадки в Хибинах, расположенные на высотах более 800 метров.

Под руководством опытных инструкторов бойцы совершенствовали навыки альпинистской подготовки, строительства снежных убежищ, а также в оказании догоспитальной помощи в арктических условиях. Также особое внимание во время занятий уделялось тактике работы спецназовцев на снегоходах в составе мотоманевренных групп.

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