В Апатитах на пешеходном переходе насмерть сбили женщину

Пострадавшую женщину увезли в больницу, где она скончалась. Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром 21 марта в Апатитах у перекрестка улиц Сидоренко и Воинов Интернационалистов произошло смертельное ДТП.

- В 11.25 водитель Skoda допустил наезд на женщину-пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение для оказание помощи, но впоследствии от полученных травм она скончалась, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

За рулем машины был 39-летний мужчина, возраст погибшей устанавливается.

Напомним: днем 20 марта в Апатитах столкнулись две иномарки. 16 марта на автодороге Кировск-Коашва погибли два человека.

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