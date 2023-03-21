В Мурманской области началась астрономическая весна

На календаре - 21 марта или День весеннего равноденствия. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На календаре - 21 марта или День весеннего равноденствия. Это значит, что в северном полушарии началась астрономическая весна.

- На всей планете день равен ночи. Однако фактически день будет длиннее 12 часов в большинстве городов. В Сочи, например, световой день составит 12 часов 10 минут, в Мурманске - 12 часов 21 минуту. А на Северном полюсе уже начался полярный день, который начнет медленное движение к Мурманску и прибудет к нам 22 мая, - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

Напомним: как бы не хотели жители Мурманской области поскорее встретить долгожданную весну, она к ним поворачивается спиной. По крайней мере, в марте, ведь сейчас в регионе царят снегопады. И похоже, что уйдут они явно не раньше апреля.

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