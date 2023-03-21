В Мурманске прошел тренинг для родителей «Как мне быть?»

Данная программа помогает предотвратить депрессию у родителей и вернуть их к позитивному мышлению. Фото: Лариса Боброва

18 и 19 марта в Мурманске провели семинар-тренинг по программе «Как мне быть?» для одиноких родителей, воспитывающих детей с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие прошло в рамках проекта «Точка опоры», поддержанного Фондом президентских грантов.

Психологи говорят, что для родителя воспитание особого ребенка — большой вызов, сопряженный с решением множества проблем, и когда особенный ребенок воспитывается в неполной семье, нагрузка на единственного родителя только возрастает, и справиться с ней самостоятельно родитель часто не может.

Данная программа помогает предотвратить депрессию у родителей и вернуть их к позитивному мышлению, снизить риски эмоционального выгорания и устранить изоляцию одиноких родителей.

В двухдневном выездном тренинге приняли участие восемь мам из Оленегорска, Кольского района и Мурманска. В формате тренинга родители смогли отвлечься от повседневных забот и сосредоточиться на себе, на своих чувствах и эмоциях.

В безопасной и доверительной обстановке мамы смогли сосредоточиться на своих чувствах, учились быть более внимательными к себе и другим, находить внутренние и внешние ресурсы, развивать навыки эффективного взаимодействия с окружающим миром. Подобные мероприятия позволяют родителям повысить внутренний потенциал, отдохнуть от проблем, пообщаться, улучшить детско-родительские отношения, получить положительные эмоции и найти новых друзей.

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