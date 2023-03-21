В Мурманске из горящей квартиры на Чумбарова-Лучинского спасли двух человек

Из горящей квартиры спасли двух человек. Фото: vk.com/murman01

В десятом часу утра 21 марта поступила информация, что в пятиэтажном доме на улице Чумбарова-Лучинского, 32/3 в Мурманске горит однокомнатная квартира. На ликвидацию пожара ушло 17 минут.

- Обгорела балконная дверь, мебель и предметы домашнего обихода на площади 10 квадратных метров, квартира закопчена по всей площади, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Из горящей квартиры спасли двух человек.

Напомним: 17 марта на улице Бабикова,7 в Мурманске начался пожар в трехкомнатной квартире. Сообщение о нем поступило в экстренные службы в 23.11.

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