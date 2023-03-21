«В теплые дни выносим гулять». В Мурманске продают змею длиной 4,5 метра

Питомца его хозяин готов продать за 30 тысяч рублей. Фото: www.avito.ru
На сайтах объявлений можно найти необычные предложения. Так, в Ленинском округе Мурманска на продажу выставили живую змею длиной... 4,5 метра.
- Девочка. Хорошо кушает, любит купаться. В теплые дни выносим ее гулять, - говорится в объявлении.
Питомца его хозяин готов продать за 30 тысяч рублей.
Напомним: в Мурманской области во время прогулки по лесу домашнюю собаку укусила змея. Животному оказывали помощь на ветстанции.
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