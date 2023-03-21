Житель Оленегорска будет работать в исправительном центре УФСИН из-за долга по алиментам в миллион рублей

Суд вынес приговор жителю Оленегорска, который забыл, что у него есть дети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор жителю Оленегорска, который забыл, что у него есть дети. Мужчина не платил алименты, даже когда в его отношении возбудили уголовное дело, и накопил долг в миллион рублей.

- Суд назначил неплательщику наказание в виде 2 лет 5 месяцев принудительных работ исправительном центре УФСИН России по Мурманской области в Оленегорске, - сообщили в пресс-службе УФССП региона.

Трудиться северянин будет дворником в одной из местных УК, 70% дохода будут перечислять в счет погашения долга по алиментам. Дети уже получили от горе-отца 145 тысяч рублей.

Напомним: в учреждениях УФСИН Мурманской области развивается швейное производство. В ИК-18 откроют новый швейный участок.

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