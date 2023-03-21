Под постом-анонсом к «Прямой линии» с Андреем Чибисом северяне оставили почти 500 комментариев

В знаковую дату глава Заполярья проведет «Прямую линию» и ответит на вопросы северян. Фото: Правительство Мурманской области

Четыре года назад, 21 марта 2019 года, Владимир Путин назначил Андрея Чибиса врио губернатора Мурманской области. В знаковую дату глава Заполярья проведет «Прямую линию» и ответит на вопросы северян.

Она состоится 21 марта в 18.30. Посмотреть ее онлайн можно будет на странице Андрея Чибиса в «ВКонтакте» и в его Telegram-канале. Северяне уже могут оставлять свои вопросы, так, только в Telegram-канале оставлено уже почти 500 комментариев.

Напомним: 19 марта губернатору Мурманской области Андрею Чибису исполнилось 44 года.

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