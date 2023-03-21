На капремонт домов в 2023 году в Мурманской области направят 2,6 миллиарда рублей

План работ по капитальному ремонту на 2023 год уже обозначен. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области уже известен объем работ по капитальному ремонту на 2023 год. В 150 домах пройдут 415 видов работ на общую сумму 2,6 миллиарда рублей.

При этом 1,3 миллиарда составляют взносы собственников жилья, еще почти миллиард выделили из областного бюджета. Еще 300 миллионов рублей - это субсидия Фонду капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области.

- В прошлом году мы начали большой проект по приведению центра Мурманска в порядок. Первую часть этого проекта – лицевую часть фасадов – закончить нужно в этом году, чтобы дома были доделаны вместе с кровлями и фасадами. Это важнейшая задача. И с точки зрения капитального ремонта, и с точки зрения облика столицы региона, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в 2022 году в Мурманской области капремонт сорвался в 10 домах, в 446 домах работы приняты.

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