В Мурманской области бывшего депутата будут судить за незаконные премии в размере 200 тысяч рублей

Экс-депутат ввел в заблуждение других работников Совета депутатов, чтобы получить незаконные премии. Фото: Даниил ОПАРИН

В Мурманской области будут судить бывшего председателя одного из районных Советов депутатов. Как сообщили в СКР региона, его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями: зная, что не может рассчитывать на квартальные премии, экс-депутат ввел в заблуждение других сотрудников, чтобы все равно получить деньги.

- По данным следствия, злоумышленник дал указание начальнику организационного отдела Совета, не осведомленной о преступных намерениях обвиняемого, изготовить незаконные распоряжения о выплате ему премий. Затем подписал документы и передал в бухгалтерию, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Всего бывший председатель незаконно получил 200 тысяч рублей, на его счета наложен арест. Свою вину он не признает. Сейчас материалы уголовного дела переданы в суд.

Напомним: депутата из Кандалакши подозревают в мошенничестве на три миллиона рублей. Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом.

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