В Мурманске стартовал городской творческий конкурс «Если я – пассажир»

В Мурманске стартовал городской дистанционный творческий конкурс для школьников и педагогов «Если я – пассажир». Фото: t.me/morar_51

В Мурманске стартовал городской дистанционный творческий конкурс для школьников и педагогов «Если я – пассажир». Он направлен на пропаганду безопасности дорожного движения и профилактику происшествий с детьми.

Глава Мурманска Игорь Морарь отмечает, что в мурманских школах открыто 19 профильных площадок, которые позволяют детям знакомиться с ПДД.

- Интерактивные пособия, настольные игры, макеты перекрестков – здесь есть все, чтобы школьники в легкой и интересной форме усвоили правила поведения на дороге. Их знание поможет избежать травм и сохранить жизнь и здоровье. Также регулярно в наших образовательных учреждениях проходят конкурсы, соревнования, открытые уроки с участием инспекторов ГИБДД, - говорит глава города.

Участники могут прислать на конкурс стихи, рисунки, творческие произведения. Прием заявок на конкурс продлится до 7 апреля, а итоги подведут 15 апреля.

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