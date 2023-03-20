Аппарат правительства Мурманской области наделят функциями Проектного офиса

Функции будут переданы от министерства развития Арктики и экономики региона. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление, согласно которому функции Проектного офиса от министерства развития Арктики и экономики передадут аппарату правительства региона.

В документе указано, что передача нужна для повышения эффективности проектной деятельности в исполнительных органах субъекта РФ.

До 15 апреля аппарат правительства и министерство должны подготовить предложения по приведению нормативных правовых актов Мурманской области в соответствии с постановлением. До 30 июня планируется провести необходимые юридические действия и организационно штатные мероприятия.

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