В Апатитах появятся новые автобусные маршруты

В Апатитах этим летом запустят новые автобусные маршруты. Фото: Правительство Мурманской области

В Апатитах этим летом запустят новые автобусные маршруты. Один автобус будет курсировать от Тик-Губы до улицы Сидоренко, а другой - от Тик-Губы до городского кладбища.

На маршрутах будет действовать льготный проезда для отдельных категорий граждан. Поездки планируется совершать автобусами среднего класса, вместимостью до 50 пассажиров.

- С мая по сентябрь ежедневно будет выполняться шесть рейсов до улицы Сидоренко и 8 рейсов до городского кладбища. С октября по апрель - «н.п. Тик–Губа – ул. Сидоренко» 4 раза в будни и 6 рейсов в субботу, «Тик–Губа – Городское кладбище» - 6 рейсов по воскресеньям, - сообщили в минтрансе региона.

Напомним: в Мончегорске с 1 июля запустят новый автобусный маршрут.

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