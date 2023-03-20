В Мурманске в отношении двух дрифтеров составили административные протоколы

О случившемся в Госавтоинспекцию сообщили очевидцы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске в отношении двух водителей-дрифтеров составили административные протоколы: северяне нарушили ПДД на кольце автоподъезда к Североморску 18 марта. О случившемся в Госавтоинспекцию сообщили очевидцы.

- 34-летний водитель «ВАЗ» привлечен к ответственности за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена и за управление транспортным средством, не имеющим при себе страхового полиса, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

22-летнему водителю BMW выписали протоколы за то, что он сел за руль без прав и за повторное управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

Напомним: в Мурманске ночную сходку дрифтеров разогнала полиция. Любители скорости и заносов мешали спать жителям окрестных домов.

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