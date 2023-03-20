В столкновении трех машин в Апатитах пострадали два водителя

Днем 20 марта в Апатитах столкнулись две иномарки. Фото: ГИБДД по МО

Днем 20 марта в Апатитах столкнулись две иномарки. Информация о ДТП поступила в 11.45.

- На автоподъезде к путепроводу от улицы Ферсмана к поселку Белореченский водитель Volkswagen не справился с управлением допустил столкновение с двумя автомобилями Skoda, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Помощь врачей понадобилась двум водителям - Volkswagen и одной из Skoda. Из-за аварии движению по участку было затруднено.

Напомним: три человека пострадали в ДТП с участием трех машин в Кольском районе. У дачного поселка столкнулись Lexus, Kia и Volvo.

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