Стало известно, когда в Мурманскую область вернутся лебеди

Птицы, возможно, перезимовали в Мурманской области, несмотря на холода, или просто вернулись к нам пораньше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно на водоеме в Полярных Зорях заметили пару лебедей. Птицы, возможно, перезимовали в Мурманской области, несмотря на холода, или просто вернулись к нам пораньше.

Случай этот все же единичный. О том, когда белоснежные пернатые стаями вернутся в Заполярье, рассказал «КП»-Мурманск» орнитолог Лапландского природного заповедника Алекс Гилязов.

- Обычно лебеди возвращаются к нам в середине весны. Средняя дата их прилета – 12 апреля, когда открываются ото льда водоемы. Лебеди не боятся холодов, они выносливые птицы. Для них главное – это достаточное количество корма, - объясняет специалист.

Подкармливать птиц можно, но только если на протяжении нескольких дней стоят сильные морозы, в ином случае они сами добудут себе пищу. Так, угостить их можно пшеницей, овсяными хлопьями, мелко нарезанными свежими овощами.

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