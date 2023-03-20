Мурманская область вошла в топ-5 регионов России по величине отраслевых зарплат

Самая низкая отраслевая зарплата зафиксирована в Мордовии, где на госслужбе получают 41 тысяч рублей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Специалисты РИА Рейтинг представили результаты исследования регионов по величине зарплат в 2022 году. Из 85 строк общего рейтинга Мурманская область расположилась на четвертой благодаря высоким заработкам в сфере рыболовства, где средняя зарплата составляет 184 тысячи рублей.

На первом месте находится Москва, где сотрудники банков и сферы финансовых услуг в среднем получают 224 тысячи рублей, следом Сахалинская область, где задействованные в добывающей отрасли могут рассчитывать на доход в 223 тысячи рублей. На третьем месте - Ямало-Ненецкий АО с зарплатой в 200 тысяч в сфере добычи нефти и газа.

Самая низкая отраслевая зарплата зафиксирована в Мордовии, где на госслужбе получают 41 тысяч рублей.

Напомним: Мурманскстат опубликовал отчет о социально-экономическом положении в Мурманской области за январь 2023 года. Как следует из документа, среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Мурманской области в 2022 году составила 87 089 рублей.

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