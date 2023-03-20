В День моряка-подводника в Заозерске открыли ФОК

В комплексе есть спортзал, бассейны для взрослых и детей, камера сухого жара, медицинский кабинет. Фото: правительство Мурманской области

В День моряка- подводника, который отмечался 19 марта, в Заозерске открыли физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Его строительство шло за счет сразу нескольких источников финансирования, например, по программе реновации ЗАТО, проекта «Спорт – норма жизни» и регионального плана «На Севере – жить».

В комплексе есть спортзал, бассейны для взрослых и детей, камера сухого жара, медицинский кабинет.

- Хочу поблагодарить всю команду, которая занималась возведением этого объекта. Напомню, что в ходе строительства принимались дополнительные решения, в том числе, по детской чаше бассейна. Объект получился достойным, качественным и комфортным для посещения. Уверен, что ФОК будет пользоваться популярностью у жителей Заозерска, – отметил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в 2023 году в Мурманской области отремонтируют более 100 дворов за полмиллиарда рублей. Также установят 37 детских игровых и спортивных комплексов.

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