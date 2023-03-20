В УГИБДД по Мурманской области прокомментировали столкновение Volvo и Hummer на дороге к аэропорту

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Фото: vk.com/murmanskgroup

Около полудня 20 марта на девятом километре федеральной дороги «Кола» произошло ДТП с участием двух машин.

- В районе родника Кольского района водитель Volvo при повороте налево не убедился в безопасности своего маневра и допустил столкновение с Hummer, который двигался со стороны аэропорта в сторону Мурманска, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.

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