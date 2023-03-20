По дороге в аэропорт «Мурманск» произошла серьезная авария

Как сообщают очевидцы, в ДТП никто не пострадал. Фото: vk.com/murmanskgroup

Днем 20 марта на дороге в аэропорт «Мурманск» случилась серьезная авария, столкнулись Volvo и Hummer.

Как сообщают очевидцы, в ДТП никто не пострадал.

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в УГИБДД по Мурманской области.

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