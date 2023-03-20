В Североморске задержали браконьера с камчатским крабом на 2 миллиона рублей

В отношении северянина возбуждено административное дело по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ. Фото: ПУ ЗАР

Пограничники задержали в Североморске браконьера, который перевозил незаконно пойманного камчатского краба.

- У мужчины изъято 305 комплектов конечностей краба весом более 330 килограммов. Предварительный ущерб, причиненный водным биоресурсам РФ, составил более 2,1 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

В отношении северянина возбуждено административное дело по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконный вылов водных биоресурсов».

Напомним: в Мурманской области задержали браконьеров с камчатским крабом на 11 миллионов рублей. Всего нарушители перевозили 720 килограммов морских деликатесов.

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