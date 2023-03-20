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НовостиПроисшествия20 марта 2023 8:25

В Мурманске молодой человек жестоко избил девушку на улице

Инцидент попал на видео
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Полиция проводит проверку по данному факту. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

Полиция проводит проверку по данному факту. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

Ночью 18 марта в Мурманске молодой северянин жестоко избил на улице девушку. Это произошло на улице Сомова, между домами №7 и №5, инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения.

Как сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе УМВД по Мурманской области, полиция проводит проверку по данному факту.

Кадры случившегося опубликовали в группе «Мурманск ДТП ЧП» (18+).

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