Жительница Мурманской области примет участие во всероссийском вокальном конкурсе

Конкурс будет в эфире каждую неделю с 8 апреля. Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Жительница Мурманской области Евгения Казакова стала участницей всероссийского вокального конкурса «Звезда-2022». Конкурс покажет телеканал «Звезда».

Отмечается, что в музыкальном состязании принимают участие жители всех регионов России.

- Самые сильные и талантливые исполнители из разных частей страны собираются на одной сцене и сражаются за свой родной край. Масштабное голосование телезрителей по всей РФ и мнение знаменитых экспертов в области музыки определяют сильнейших вокалистов, - говорится на сайте телеканала.

Конкурс будет в эфире каждую неделю с 8 апреля.

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