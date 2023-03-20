Пять тысяч человек стали участниками митинг-концерта «Крымская весна» в Мурманске

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил северян, которые помогают в сборе гуманитарной помощи. Фото: Правительство Мурманской области

18 марта в Мурманске прошел митинг-концерт «Крымская весна», приуроченный ко Дню воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Его участниками стали порядка пяти тысяч человек.

- Они пришли, чтобы поддержать наших бойцов, которые в зоне спецоперации бьются за то, чтобы освободить наши исторические земли от неонацистов и защитить братский народ. Я хочу поблагодарить каждого северянина, тех, кто оказывает гуманитарную помощь для жителей Донбасса, Луганска, наших новых регионов. И отдельное спасибо за помощь нашим парням на фронте, - отметил губернатор Андрей Чибис.

Напомним: глава региона передал спасателям из ДНР новый бронированный пожарный автомобиль. За это его поблагодарил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

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