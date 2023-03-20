Дорогу на Териберку открыли спустя сутки

Дорога на Териберку была закрыта почти сутки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 11.00 19 марта вновь закрыли дорогу на Териберку – это направление заблокировали для проезда уже в третий раз за неделю из-за сильной недели и ухудшения вчера.

Спустя почти сутки дорогу открыли. Как сообщили в Мурманскавтодоре, проезд разрешен с 10.00 20 марта.

При этом водителей просят быть осторожнее на этом направлении: риск попасть в ДТП или занос очень высок.

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