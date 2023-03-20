В соцсетях сообщили об угрозе взрыва в МГТУ

МГТУ в очередной раз "заминировали". Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Утром 20 марта в очередной раз стало известно о «заминировании» Мурманского государственного технического университета.

- Слышны сирены, едут спецслужбы. Студентов начинают эвакуировать из учебного заведения, - сообщил Telegram-канал «Мурманск».

Это далеко не первый случай, когда поступают анонимные сообщения об угрозе взрыва в данном вузе, все предыдущие разы специалисты экстренных служб доказали, что опасности для жизни студентов и преподавателей нет.

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