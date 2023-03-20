Три человека пострадали в ДТП с участием трех машин в Кольском районе

Три машины столкнулись на дороге в сторону Верхнетуломского. Фото: ГИБДД по Мурманской области

Вечером 19 марта в Кольском районе Мурманской области произошло ДТП с участием трех машин. Информация о нем поступила в Госавтоинспекцию в 18.20.

- На 21-м километре в сторону поселка Верхнетуломский, по предварительной информации, водитель Lexus при объезде Kia с прицепом, который собирался поворачивать налево в дачный поселок, выехал на полосу для встречного движения, где произошло столкновение с Volvo, - сообщила официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Инна Башмакова.

В больницу доставлены водитель и два пассажира Lexus. Из-за аварии дорога оказалась полностью перекрыта.

Напомним: около полудня 17 марта на первом километре дороги Снежногорск-Гаджиево произошло ДТП с участием одной машины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный педиатр-иммунолог минздрава Московской области провел осмотр детей с иммунодефицитом в Мурманске. Андрей Продеус также проконсультировал заполярных врачей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru