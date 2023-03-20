В Мурманской области сотрудник организации, из-за которого мальчик на ватрушке попал под грузовик, заплатит 360 тысяч рублей

Грузовик ехал рядом с горкой, на которой катались дети. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области вынесли приговор 48-летнему жителю ЗАТО Александровск, из-за которого пострадал 9-летний мальчик.

22 декабря 2021 года ребенок катался с горки на площади у улицы Ленина в Гаджиево и вылетел на ледянке под колеса грузовика «МАЗ», который вывозил снег. Движение транспорта в той зоне запрещено. После случившегося возбудили уголовное дело. У ребенка оказались перебиты ноги, его увозили на лечение в Мурманск, врачи оценили травмы как тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело по факту случившегося возбудили в отношении сотрудника подрядной организации ООО «База механизации», которая убирала снег по заданию отдела капитального строительства ЗАТО Александровск. Ему вменяли выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

- Осужденный в силу своих должностных обязанностей являлся ответственным за безопасное выполнение работ. Не обеспечив выставление необходимых дорожных знаков и оградительных сигнальных средств, он дал указание водителю грузового автомобиля, не оборудованного специальными световыми сигналами, вывозить снег по пешеходной зоне, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Свою вину северянин признал.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинения, признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 360 000 рублей, - уточнили в прокуратуре Мурманской области.

Северянин еще может обжаловать приговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный педиатр-иммунолог минздрава Московской области провел осмотр детей с иммунодефицитом в Мурманске. Андрей Продеус также проконсультировал заполярных врачей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru