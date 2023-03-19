371 житель Мурманской области заразился коронавирусом за неделю

Более трех сотен северян заразились COVID-19 за неделю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб Мурманской области опубликовал ковидную статистику за минувшую неделю.

- С 12 по 18 марта зарегистрирован 371 новый случай заболевания CoViD-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 148 196, - пояснили в оперштабе.

Больше всего новых заболевших приходится традиционно на Мурманск – 126 человек. Следом идут Мончегорск – 106 человек и Североморск – 39 пациентов. В отдельных муниципалитетах, например, Кировске, нет зараженных, а по Полярному, Снежногорску, Полярным Зорям, и Заозерску статистика публикуется отдельно.

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