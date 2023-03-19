Дорогу на Териберку закрыли из-за сильной метели

Дорогу на Териберку закрыли в третий раз за неделю. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 11.00 19 марта вновь закрыли дорогу на Териберку – это направление блокируют для проезда уже в третий раз за неделю.

- Закрыт проезд по автомобильной дороге «Кола-Серебрянские ГЭС» с 32 по 135 километры и 0 - 40 километры автоподъезда к селу, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Причина – упавшая почти до нуля видимость из-за сильной метели, а ветер создает опасные переметы. Накануне путь из Териберки до Мурманска у водителей занял почти семь часов.

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