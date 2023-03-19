Выпуск «Поваров на колесах» про Мурманскую область покажут на Первом канале 19 марта

В эфире Первого канала расскажут об Арктической кухне. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

19 марта в 11.00 Первый канал покажет выпуск передачи «Повара на колесах», который снимали в Мурманской области. В кадре будут Мурманск, Кировск и Териберка.

- Съемки проходили в конце февраля. Гости увидели северное сияние и китов, ледокол «Ленин», мемориал «Алеша», вдохновились нашей арктической кухней и создали свои блюда, - сообщили в Telegram-канале правительства Мурманской области.

Жители региона смогли попасть в массовку передачи.

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