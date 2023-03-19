Береза из Кировска вошла в Национальный реестр старовозрастных деревьев России

Пушистая береза в Кировске считается уникальным деревом. Фото: Иван МАКЕЕВ

В России сформирован Национальный реестр старовозрастных деревьев России. От Мурманской области в него вошло единственное дерево - пушистая береза в Кировске.

Находится она на территории Полярно-альпийского ботанического сада-института им. Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН.

- Дерево произрастало здесь до закладки ботсада и специально сохранено, как самый старый и крупный экземпляр северной березы в Хибинах. Местные жители и сотрудники ботсада называют эту Березу «деревом желаний». Ботсад, на территории которого оно произрастает, является самым северным ботаническим садом, единственным в мире, расположенным в полярных широтах, - говорится в описании дерева.

По приблизительным оценкам, этой березе уже почти сотня лет.

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