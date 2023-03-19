Житель Североморска через суд вернул стоимость навязанных автодилером услуг

Водитель из Североморска смог оспорить в суде действия автодилера. Фото: Иван МАКЕЕВ

Житель Североморска выиграл суд против автодилера, который навязал ему дополнительные услуги.

- Заказчику в дополнение к нескольким страховкам автодилер предложил заключить договор с третьим лицом на оказание помощи на дорогах и консультации стоимостью 100 тысяч рублей. При этом сама консультация стоила 95 тысяч рублей, а помощь на дорогах 5 тысяч, - рассказал юрист Иван Шеин.

Поняв, что его такой расклад не устраивает, северянин обратился в суд с иском о защите прав потребителей. Во время тяжбы выяснилось, что услуги не оказывались, хоть и был акт об их принятии. Поэтому суд встал на сторону водителя, постановив вернуть ему 100 тысяч, а также заплатить штраф и компенсацию морального вреда.

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