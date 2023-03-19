В Раякоски сняли на видео, как косули доедают за птицами

Косули выходят к людям в поисках легкой еды [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Раякоски сняли на видео красивых животных - косуль, которые доедают за птицами семечки. Автор видео Екатерина Анисимова поделилась им с заповедником «Пасвик».

- Зимой рацион косули состоит из веток деревьев, а также мха и лишайника, добытыми из-под снега. Однако те особи, что живут неподалеку от людей, не прочь зайти в поселок и отобедать чем-нибудь более доступным, - отметили в заповеднике.

К слову, европейские косули занесены в Красную книгу Мурманской области.

Напомним: в Мончегорске косуля выбежала прямо под колеса автомобиля. Только чудом грациозное животное не погибло.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный педиатр-иммунолог минздрава Московской области провел осмотр детей с иммунодефицитом в Мурманске. Андрей Продеус также проконсультировал заполярных врачей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru