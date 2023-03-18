На дороге Снежногорск-Гаджиево машина перевернулась на крышу

Водитель Mitsubishi не справился с управлением. Фото: vk.com/murmansk.region

Около полудня 17 марта на первом километре дороги Снежногорск-Гаджиево произошло ДТП с участием одной машины.

- Водитель Mitsubishi двигался со стороны Гаджиево в сторону Снежногорск, не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

На месте водителя осмотрели сотрудники скорой помощи, но от госпитализации он отказался.

Напомним: в ГИБДД сообщили подробности страшного ДТП, которое произошло вечером 16 марта на автодороге Кировск-Коашва. Погибли два человека:

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