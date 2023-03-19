В Мурманской области суд разрешил северянину не платить алименты бывшей супруге

Северянка второй раз вышла замуж, поэтому ее бывшего мужа освободили от уплаты алиментов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Мурманской области через суд добился разрешения не платить алименты бывшей супруге. Ранее вступило в силу решение, что мужчина должен содержать ее до того, как их общему ребенку исполнится три года.

В суде мужчина сообщил, что экс-супруга второй раз вышла замуж и взяла новую фамилию. Поэтому он больше может не платить ей.

- Разрешая заявленные требования, суд исходил из того, что семейное положение ответчика изменилось, в настоящее время она состоит в браке и проживает с супругом, что сторонами не оспаривалось, - сообщили в Кандалакшском районном суде.

Суд северянин выиграл.

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