Осторожно - метель! Выходные в Мурманской области будут ненастные

В Мурманской области сохраняются снегопады. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Жителей Мурманской области предупреждают о непогоде - 18 марта в регионе будет снегопад.

- По данным Мурманского УГМС, 18 марта в середине дня по области ожидается усиление южного, юго-восточного ветра, снег, метель. Сохранится до конца суток, - уточнили в оперштабе Мурманской области.

Как бы не хотели жители Мурманской области поскорее встретить долгожданную весну, она к ним поворачивается спиной. По крайней мере, в марте, ведь сейчас в регионе царят снегопады. И похоже, что уйдут они явно не раньше апреля.

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