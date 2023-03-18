В Мурманской области спасатели при помощи альпинистского снаряжения помогли лошади

Самостоятельно лошадь встать не смогла [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области рассказали сразу о двух необычных случаях, которые произошли за минувшую неделю. В обоих помогать пришлось животным.

- На конном дворе упала и не смогла самостоятельно подняться лошадь. На помощь привлекли спасателей, которые поднимали животное с помощью альпинистского оборудования. В результате с животным все в порядке, - пояснили в Управлении.

А в Заполярном спасатели пришли на помощь собаке, упавшей в глубокую яму с водой.

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