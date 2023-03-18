Темнота и снег. В Заполярном собака провалилась в глубокую яму

Без профессиональной помощи вытащить собаку не могли. Фото: скриншот видео/Елена Абашина
В Заполярном спасатели показали, что могут прийти на помощь не только людям, но и братьям нашим меньшим.
14 марта в Заполярном местные жители услышали жалобный вой: в глубокую яму с водой провалилась дворняжка. На часах уже был третий час ночи.
- Своими силами вытащить ее не смогли. Пришлось вызывать пожарно-спасательную часть №51. Ребята отнеслись с пониманием, и их усилиями собака была спасена. Спасибо им огромное за нелегкую службу, - написала в сети Елена Абашина.
Напомним: в Корзуново огнеборцы пришли на помощь коту.
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