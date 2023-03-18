Однокомнатные квартиры в Мурманске стали одними из самых доходных по аренде в стране

Однушки в Мурманске оказались прибыльны для сдачи. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Однокомнатные квартиры в Мурманске стали одними из самых доходных в стране: их средняя стоимость составляет 3,7 миллиона рублей, аренда - 20 611 рублей, доходность составляет 6,7%.

- Мы не учли расходы собственника на отделку новостройки, ремонт, меблировку, коммунальные платежи, комиссию риэлтора, плату за продвижение объявления, налоги и т.д., - сообщил Nord-News гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Самые доходные однокомнатные квартиры находятся в Махачкале и Магнитогорске.

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